21 марта 2019

Новый челябинский губернатор тайно встретился с самым секретным силовиком

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 17:56
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Никитин встретился с Текслером вечером 21 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Вечером 21 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел закрытую встречу с начальником регионального УФСБ генерал-лейтенантом Юрием Никитиным. Об этом сообщил собственный источник «URA.RU».

«Разговор состоялся после окончания рабочего дня. Никакие детали не разглашались, сам факт разговора не афишировался», — пояснил собеседник.

Официально первым представителем силовых структур области, с которым новый глава региона переговорил тет-а-тет, стал главный полицейский южного Урала — начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Андрей Сергеев.

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский 19 марта досрочно ушел в отставку, в тот же день президент Владимир Путин назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 20 марта его уже представлял новым подчиненным уральский полпред Николай Цуканов.

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