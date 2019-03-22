Новый челябинский губернатор тайно встретился с самым секретным силовиком

Вечером 21 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел закрытую встречу с начальником регионального УФСБ генерал-лейтенантом Юрием Никитиным. Об этом сообщил собственный источник «URA.RU».
«Разговор состоялся после окончания рабочего дня. Никакие детали не разглашались, сам факт разговора не афишировался», — пояснил собеседник.
Официально первым представителем силовых структур области, с которым новый глава региона переговорил тет-а-тет, стал главный полицейский южного Урала — начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Андрей Сергеев.
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский 19 марта досрочно ушел в отставку, в тот же день президент Владимир Путин назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 20 марта его уже представлял новым подчиненным уральский полпред Николай Цуканов.