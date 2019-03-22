Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшие два месяца лично встретится с главами всех 22 муниципалитетов ХМАО. В рамках встреч градоначальники отчитаются перед губернатором об итогах прошедшего года, а также обсудят основные проблемы их территорий. Об этом 22 марта «URA RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Примечательно, что первые встречи состоятся уже в субботу и принимать в них участие кроме Комаровой будут ее первые замы, курирующие направления экономики в внутренней политики, Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов. «23 марта о результатах работы в 2018 году и о приоритетах развития территории расскажут главы Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса», — говорится в сообщении депсвязей.
Также в депсвязей объяснили, что в рамках своих отчетов главы лично расскажут о проблемах на их территориях, принимаемых для их решения мерах, реализации национальных программ, а также о реализации жилищных программ на их территориях. «Одним из вопросов обсуждения станет вопрос того, как и насколько эффективно главой организована обратная связь с населением, какие формы организации обратной связи используются, какой результат дают», — добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры.