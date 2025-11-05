В ХМАО спрос на вахтовиков подскочил на 55%

Вахтовикам в ХМАО в среднем платят 170 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе заметно вырос спрос на работников вахтовым методом. По данным аналитиков платформы для поиска работы HeadHunter, за третий квартал 2025 года в регионе открыто 5,9 тысячи вакансий, что на 55% больше, чем в начале года.

Чаще всего работодатели ищут разнорабочих (18%), машинистов (11%), сварщиков (10%), водителей (9%), электромонтажников (6%), монтажников (5%), слесарей, сантехников и маляров (по 4%), а также токарей, фрезеровщиков и поваров. Все чаще формат вахты предлагают и специалистам с высшим образованием — например, врачам и инженерам.

Средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в Югре составила 170,4 тысячи рублей, что в 2,1 раза выше средней по региону (80,9 тысячи). С начала года оплата труда выросла на 5%, или 7,9 тысячи рублей. Самые высокие доходы у сварщиков (258,4 тыс.), геодезистов (201,4 тыс.), водителей (201 тыс.), инженеров ПНР (200 тыс.), мастеров участков (198,3 тыс.) и инженеров-энергетиков (186,1 тыс.).