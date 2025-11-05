Логотип РИА URA.RU
Стало известно, кто погиб в смертельном пожаре в Сургуте

В смертельном пожаре в Сургуте погибла многодетная мать с детьми и внучкой
05 ноября 2025 в 11:37
В дачном поселке "Прибрежный-1" погибли дети

В дачном поселке «Прибрежный-1» погибли дети

Фото: Денис Моргунов

В Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в результате пожара погибли дети из многодетной семьи и их мать. Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Алевтина Швец.

«В доме проживала многодетная семья. Мать Лиля, ее трехлетняя внучка, дочь и два сына-школьника не выбрались из охваченного огнем дома», — рассказала Швец.

По ее словам, семья жила в кооперативе постоянно. Старшая дочь, которой около 17 лет, спаслась вместе со своим другом — оба в момент пожара находились на втором этаже. Также выжил отец семейства. Очевидцы происшествия рассказали, что под утро слышали два хлопка разной силы, но сначала не почувствовали запаха гари и не увидели пламени.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1».  Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. 

Материал из сюжета:

В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли 7 человек

