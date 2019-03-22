21 марта 2019

В Златоусте пересмотрели решение о судьбе кремниевого завода, против которого митинговали тысячи горожан

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:48
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Митинг против кремниевого завода в Златоусте, толпа
Горожане добились своегоФото: «Златоустовский рабочий»

Идея строительства завода по производству кремния в Златоусте (Челябинская область), против которого активно протестовали горожане, окончательно похоронена. Соответствующий документ отозван по инициативе инвесторов, сообщил источник «URA.RU».

«Силарус» расторг соглашение с АНО «Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа» по строительству кремниевого завода письмом за подписью директора компании Марины Красько. Причина — неисполнение обязательств со стороны златоустовского АИР ЗГО и создание неблагоприятного имиджа «Силаруса» в городском округе», — рассказал собеседник. До этого схожий проект сорвался на Среднем Урале.

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«Да, все правда. Площадки нет, негативное отношение жителей есть. Так что мы закончили с этим проектом», — заявил корреспонденту «URA.RU» глава Златоуста Вячеслав Жилин. Генеральный директор выступавшего инвестором строительства завода НПО «Силарус» Марина Красько отказалась прокомментировать ситуацию.

Напомним, проект строительства предприятия по производству технического кремния в Златоусте вызывал серьезное недовольство горожан. Оно в том числе было связано с тем, что под будущий завод отвели землю в районе поселка Балашиха — участок включал лесную и луговую зоны. Сам Вячеслав Жилин в разговоре с агентством категорически отверг эти претензии. Выступления горожан вылились в митинг, который даже превзошел по масштабу схожие акции в Челябинске.

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