Новгородский врач провел операцию с помощью рыбацкого ножа и ржавых плоскогубцев

Серьезные раны на руке пришлось зашивать подручными инструментами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хирург из Новгородской области Александр Клецко зашил сложную рану пациентке с помощью плоскогубцев и ржавого ножа. О случившемся врач написал на своей странице «ВКонтакте».

Он пояснил, что проводил операцию полгода назад, когда к нему обратились соседи по даче в деревне Фалалеево с просьбой срочно зашить глубокую рану на руке. Врач предложил вызвать скорую помощь, однако местные жители объяснили, что «в больнице нет хирурга, не работает операционная, и скорой у нас в районе тоже давно уж нет». В связи с этим медик принял решение зашить рану, чтобы спасти женщине руку.

У врача не было нужных инструментов. Поэтому со всей деревни жители принесли ему то, что смогли найти — рыбацкий нож, иглы от швейной машины, нитки, одеколон и ржавые плоскогубцы. «Операция» прошла успешно. «Рана зажила без осложнений, швейные нитки вытащил, дренажи убрал. Все довольны. Красный диплом хирурга иногда бывает полезен», — резюмировал врач.

Публикация Клецко вызвала большой ажиотаж в Минздраве Новгородской области. «Жителей на тот момент обслуживали две бригады врачей. Если бы на станцию поступил вызов по поводу серьезной травмы, как рассказывает автор публикации, то медики были бы на месте в течение 15-20 минут», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В итоге хирурга обвинили в нарушении стандартов оказания медицинской помощи. Кроме того, в министерстве были недовольны тем, что после операции женщина не поехала в больницу, чтобы медики удостоверились в том, что ей ничего не угрожает, отмечает Life.

Сам врач претензиям регионального Минздрава очень удивился. «Клятву Гиппократа еще никто не отменял. Я должен оказывать всегда и всем, в любых условиях, ту медицинскую помощь, на которую способен», — написал Александр Клецко на своей странице. В заключение он подчеркнул, что за неоказание помощи ему могло грозить уголовное дело (ст. 124 УК РФ).