Что случилось с суперзвездой UFC Аскреном: тяжелая болезнь и слухи о смерти в расцвете сил

Бывший боец ММА Поттер опроверг слухи о смерти экс-чемпиона Bellator Аскрена

Опровергнуты слухи о смерти Бена Аскрена Фото: J Gerard Seguia / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Дэвид Поттер, бывший боец смешанных единоборств, а также ринг-анонсер и комментатор, выступил с опровержением появившихся сообщений о экс-бывшего бойца UFC, а также экс-чемпиона ONE Championship и Bellator Бена Аскрена. Ранее бразильский средневес UFC Кайо Борральо опубликовал в соцсетях пост о смерти Аскрена. В ответ на это Поттер в своем аккаунте в социальной сети X подчеркнул, что Бен жив. Однако его состояние по-прежнему вызывает серьезные опасения. Что случилось с суперзвездой UFC Беном Аскреном — в материале URA.RU. Слухи о смерти Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен якобы скончался в больничном учреждении. О его смерти сообщил в своих социальных сетях представитель UFC Кайо Боральо. По словам спортсмена, Аскрен ушел из жизни после продолжительной болезни. «Покойся с миром, Бен Аскрен! Молимся за его семью», — написал Борральо на своей странице в социальной сети X. Опровержение Вскоре после заявления Боральо Дэвид Поттер, ранее выступавший в смешанных единоборствах, а также известный как ринг-анонсер и комментатор, опроверг появившиеся сведения о смерти Бена Аскрена. «Наш друг Бен Аскрен не умер. Но ситуация по-прежнему тяжелая. Молимся за него», — заявил Поттер на своей странице в социальной сети X. Госпитализация Недавно Аскрен был госпитализирован с пневмонией Фото: J Gerard Seguia / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Бывший боец UFC Бен Аскрен 8 июня был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Информацию о его самочувствии предоставила супруга спортсмена Эми Аскрен. По ее словам, у Аскрена внезапно развилась острая форма пневмонии, и в настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении, не имея возможности выйти на связь. Эми обратилась к общественности с просьбой поддержать Бена молитвами за его скорейшее выздоровление и спокойствие. Биография Бена Аскрена Детство и начало карьеры Бен с детства увлекался спортом Фото: Rouelle Umali / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Бен Аскрен появился на свет летом 1984 года в Хартленде, штат Висконсин, США, где впоследствии завершил обучение в средней школе. С раннего возраста у него проявился интерес к спорту, при этом особое внимание он уделял индивидуальным дисциплинам, позволяющим полагаться исключительно на собственные силы. Наибольший интерес для него представляла вольная борьба — заниматься этим видом спорта он начал уже в шесть лет, однако серьезное увлечение пришло к нему лишь к шестому классу. Завершив обучение в школе, Аскрен поступил в Университет Миссури, где продолжил спортивную карьеру, принимая участие в различных соревнованиях. Первые годы учебы в колледже оказались для него непростыми: молодой спортсмен неоднократно терпел поражения. Осознав необходимость перемен, он решил кардинально изменить свой стиль борьбы, сделав его уникальным. Эти нововведения позволили ему впоследствии одержать несколько последовательных побед на чемпионате NCAA. Спортивная карьера Аскрен провел множество поединков, в том числе с российскими бойцами Андреем Корешковым и Николаем Алексахиным (на фото) Фото: Rouelle Umali / ZUMAPRESS.com / Global Look Press В возрасте 24 лет Аскрен столкнулся с первым серьезным разочарованием в жизни. Он подал заявку на участие в летних Олимпийских играх и был допущен к соревнованиям в весовой категории до 74 килограммов. Детской мечтой будущей звезды была победа на этом престижном турнире, однако достичь желаемого результата ему не удалось. После этого Бен Аскрен решил не ждать следующей Олимпиады и сосредоточиться на профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Его дебют состоялся в феврале 2009 года на турнире HP: The Patriot Act в Колумбии, где он встретился с Джошем Флауэрсом. Уже в первом раунде спортсмен одержал уверенную победу. Второй бой прошел на той же арене и также завершился победой Аскрена. В сентябре того же года Бен принял участие в чемпионате организации ADCC, который проходил в Барселоне. В первом поединке он одолел Тони Линдена удушающим приемом, однако в следующей схватке уступил бразильскому бойцу Пабло Поповичу. Кроме того, спортсмену удалось стать чемпионом одного из старейших грэпплинг-промоушенов FILA, выступив в весовой категории до 84 кг. Его соперником был прошлогодний победитель Джейкоб Волькмэнн. Несмотря на напряженное противостояние, Аскрен сумел вырвать победу и завоевать золотую медаль. В 2010 году боец принял участие во втором сезоне Гран-при Bellator среди полусредневесов. В четвертьфинале он победил Райана Томаса болевым приемом, а затем вновь встретился с ним и одержал верх по решению судей. После технического превосходства над Лайманом Гудом Аскрен стал чемпионом организации. В последующие годы спортсмен успешно защищал чемпионский пояс, демонстрируя явное преимущество над оппонентами. Свой последний бой по контракту с Bellator он провел летом 2013 года против российского бойца Андрея Корешкова, который уступил победу американцу. Бой с российским спортсменом Корешковым С первых секунд боя Аскрен взял инициативу в свои руки. Уже в первом раунде он уверенно работал в клинче, подбрасывая Корешкова бедром и быстро переводя борьбу в партер. Закрепив контроль спины, он методично наносил удары — хуки, молотки, локти — не давая оппоненту ни шанса на ответные действия. Корешков выглядел растерянным, а его попытки вырваться лишь подчеркивали преимущество Аскрена. Раунд завершился с однозначным счетом 10-8. Во втором раунде Аскрен продолжил издеваться над соперником. Избежав ритуального касания перчатками, он сразу пошел в атаку, снова перевел бой в партер. Корешков защищался, пропуская серии ударов, и к концу раунда его уже полуживого оттащили в угол. Еще 10-8 в пользу Аскрена. Третий раунд не принес Корешкову облегчения. Единственный его успех — случайный удар коленом в попытке Аскрена на бросок. Но тот моментально восстановился, снова взял спину и начал методично добивать оппонента в маунте. Корешков лежал, пропуская десятки ударов, а толпа освистывала монотонное избиение. Судьи единогласно отдали раунд Аскрену — 10-8. К четвертому раунду стало ясно: Корешков проигрывает. Аскрен без труда переводил его в партер, бил с бокового контроля, но Корешкоы уже не мог сопротивляться. Аскрен взял спину, обрушил град молотков — и рефери наконец вмешался. Дальнейшая карьера Аскрен закончил карьеру в 2019 году Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Global Look Press Покинув Bellator, Бен подписал шестибойный контракт с азиатским промоушеном ONE Championship. В дебютном поединке на турнире ONE FC 16: Honor and Glory он встретился с азербайджанцем Бахтияром Аббасовым, чья серия из девяти побед была прервана поражением от Аскрена. Летом 2014 года американец вышел на титульный бой против чемпиона ONE Нобутацу Судзуки и одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде, завоевав чемпионский пояс в полусреднем весе. В одном из следующих поединков при защите титула Аскрен встретился с Луисом Сантосом. Поединок был признан несостоявшимся из-за травмы глаза соперника, после чего реванш так и не состоялся. Затем американец уверенно выиграл у россиянина Николая Алексахина единогласным решением судей. В 2017 году Аскрен провел еще несколько успешных боев, после чего объявил о завершении карьеры, однако отметил, что готов вернуться на ринг ради возможности побороться за титул лучшего бойца мира. Поскольку подходящих оппонентов в ONE FC не нашлось, в 2018 году промоушены осуществили обмен: Бен Аскрен отправился в UFC, а взамен ONE получил чемпиона наилегчайшего веса Деметриуса Джонсона. Ожидание этого события длилось не один год, и болельщики рассчитывали увидеть захватывающие поединки. Однако стать яркой звездой UFC Аскрену не удалось, несмотря на привлечение внимания публики благодаря скандальным заявлениям и трештоку. В частности, продолжился его многолетний конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом, начавшийся еще во времена выступлений за Bellator. После подписания контракта с UFC спортсмен пояснил свои слова тем, что «никто не любит своего начальника». В январе 2019 года Бен провел бой с Робби Лоулером. Перед встречей он заявил, что матч был организован с явным расчетом на поражение новичка, однако, вопреки ожиданиям, Аскрен сумел одержать верх приемом удушения. В следующем поединке американец встретился с ветераном UFC Хорхе Масвидалем. В преддверии боя спортсмены активно обменивались колкими высказываниями в соцсетях. Однако уже на пятой секунде Масвидаль отправил соперника в нокаут, установив рекорд самой быстрой победы в истории промоушена. Позже он объяснил свою агрессию словами Аскрена, а сам Бен отметил, что без трештока этот бой не состоялся бы. Затем оппонентом Аскрена стал бразилец Демиан Майя, который вынудил его сдаться в третьем раунде с помощью удушающего приема. После этого поражения американец объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах и сосредоточился на тренерской деятельности и ведении блога о криптовалютах. Личная жизнь Спортсмен открыто делился подробностями своей личной жизни. С 2010 года женат на Эми Аскрен. В семье воспитываются трое детей: две дочери, Энди и Алекс, а также сын Оззи. Бен регулярно публиковал фотографии своей семьи в соцсетях.

