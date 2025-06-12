Математический тест: реши задания из школьного ЕГЭ

Тест покажет, кто сдал бы ЕГЭ по математике на 100 баллов
Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, впервые превысило 300 тысяч, отметили в Рособрнадзоре. Однако как отмечают аналитики и педагоги, участвующие в оценке заданий, ЕГЭ по профильной математике в 2025 установил рекорд по уровню сложности за всю историю проведения испытания. Тест URA.RU проверит, сможете ли вы решить задания из второй части экзамена и успешно сдать тест по школьной программе.
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