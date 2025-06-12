Математический тест: реши задания из школьного ЕГЭ

Математический тест: решите задания из школьного ЕГЭ
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Тест покажет, кто сдал бы ЕГЭ по математике на 100 баллов
Тест покажет, кто сдал бы ЕГЭ по математике на 100 баллов Фото:

Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, впервые превысило 300 тысяч, отметили в Рособрнадзоре. Однако как отмечают аналитики и педагоги, участвующие в оценке заданий, ЕГЭ по профильной математике в 2025 установил рекорд по уровню сложности за всю историю проведения испытания. Тест URA.RU проверит, сможете ли вы решить задания из второй части экзамена и успешно сдать тест по школьной программе.

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Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, впервые превысило 300 тысяч, отметили в Рособрнадзоре. Однако как отмечают аналитики и педагоги, участвующие в оценке заданий, ЕГЭ по профильной математике в 2025 установил рекорд по уровню сложности за всю историю проведения испытания. Тест URA.RU проверит, сможете ли вы решить задания из второй части экзамена и успешно сдать тест по школьной программе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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