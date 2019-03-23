Медведев поручил подготовить концепцию нового административного кодекса

На разработку новой редакции Кодекса глава правительства дал два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Документ опубликован на сайте правительства 23 марта.

Поручение адресовано Минюсту России совместно с Минэкономразвития России. «До 1 июня 2019 года представить в Правительство РФ концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях», — говорится в поручении. Координировать работу будет вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Ранее за замену действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, пишет РБК. Он отметил, что это необходимо, так как в действующую редакцию кодекса вносится большое число поправок.