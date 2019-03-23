Столицу Казахстана официально переименовали в Нур-Султан

Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев Фото: «Википедия»

Столицу Казахстана Астану переименовали в город Нур-Султан. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — приводит Nation News текст документа. Указ вступает в силу со дня первого опубликования.

В среду, 20 марта, Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать Астану в Нур-Султан в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день депутаты государственного парламента приняли закон о внесении соответствующих поправок в Конституцию страны. Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал решение «историческим».

Нурсултан Назарбаев решил покинуть свой пост 19 марта, напоминает ИА FlashSiberia. О сложении президентских полномочий он заявил в ходе обращения к нации в прямом эфире. До выборов нового президента его обязанности временно будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Токаев.