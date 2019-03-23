В Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова

В Крыму заявления Зеленского восприняли как шутку Фото: Личная страница Владимира Зеленского во Вконтакте

Крым — легитимная часть России, которая останется таковой при любой власти, поэтому слова комика и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не стоит воспринимать всерьез. Так считает председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Этот своеобразный прогноз не более чем очередная шутка. Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно», — цитирует Гемпеля РИА «Новости».

Ранее Зеленский назвал смену власти в России главным условием возвращения Крыма в состав Украины, напоминает RT. В качестве одной из временных мер для активизации проукраинских настроений актер предложил специально организовать русскоязычный канал и показывать крымчанам «реальную жизнь в стране». Идею якобы поддержали американские коллеги, которым он также озвучивал свои соображения.