Партийцы выступили против некоего «зарвавшегося жлоба» Читатель «URA.RU»

Так называемая «Всероссийская акция протеста», которую в своем Twitter анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, провалилась. Мероприятие, на котором планировалось поддержать экс-кандидата в президенты России, олигарха Павла Грудинина, закончилось бунтом самих коммунистов.

Зюганов в соцсетях призывал своих сторонников по всей стране «поддержать Грудинина». Однако коммунисты отказались выходить на улицу ради олигарха. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, на митинг в столице пришло всего 2500 человек, что даже для регионов является мизерным показателем. Кроме того, многие коммунисты пришли не поддержать Грудинина, а наоборот, выступить против олигарха.

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«Зюганов, не прикрывай зарвавшегося жлоба», — говорил плакат одного из активистов, намекая на олигарха, который судится с сотрудниками своего же совхоза им. Ленина. Другой коммунист, также пришедший выступить против Грудинина, назвал его «олигархом» и «подонком». «Грудинин, отдай жене ее деньги», — призывал еще один участник акции, напомнив о скандальном бракоразводном процессе Грудинина с супругой Ириной, в ходе которого вскрылись очередные офшоры коммуниста-миллионера.

Митинг, отметим, должен был стать акцией в поддержку Грудинина, которому не досталось место умершего академика Жореса Алферова в Госдуме. Интересно, что олигарх не имеет законного права становиться депутатом из-за своих зарубежных счетов, которые не закрыты до сих пор. Ранее из-за тех же счетов Грудинина лишили депутатского мандата. А информация о данных офшорах вскрылась в рамках бракоразводного процесса с женой Ириной, которой олигарх изменял на протяжении многих лет.

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