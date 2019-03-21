Незакрытые зарубежные счета не позволили Грудинину занять место Алферова в Госдуме

Центризбирком не дал экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину занять место покойного депутата Жореса Алферова в Госдуме по спискам КПРФ. Причиной стало то, что на момент регистрации кандидатом в 2016 году глава совхоза имени Ленина не закрыл зарубежные счета, что запрещено законом.
«ЦИК не разрешил Грудинину стать депутатом. Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может стать депутатом», — сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на ЦИК.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приехал на рассмотрение вопроса о передаче мандата, но не смог повлиять на процесс. В результате лидер КПРФ обвинил зампреда избиркома Николая Булаева в необъективности, передает telegram-канал портала «Шторм».
Ранее сообщалось, что в марте Зюганов заявил, что мандат Алферова в Госдуме может достаться Грудинину. Многие, в том числе и в самой партии, посчитали, что бизнесмен не имеет права на место в парламенте. Еще осенью 2018 года он был лишен места в совете депутатов подмосковного Видного за наличие офшора в Белизе, информация о котором вскрылась во время бракоразводного процесса. Супруги Грудинины развелись летом 2018 года, после 37 лет брака. 21 марта стало известно, что экс-жена бизнесмена попросила помощи в полиции, так как переживает за свою жизнь во время раздела имущества. Состояние Грудинина, по различным оценкам, составляет от 60 до 120 млрд рублей.