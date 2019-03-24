Панику у посетителей Диснейленда в Париже вызвала поломка эскалатора. Стрельбы в парке развлечений не было. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Ранее, напомним, в СМИ появилась видеозапись, что посетители Диснейленда с криками выбегают из парка. Одной из версий случившегося была стрельба, на место происшествия была вызвана полиция и экстренные службы.
#BREAKING : Reports of an incident at Disneyland in Paris, France Update :— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 23 марта 2019 г.
Emergencies services heading to the Scene. #DisneylandParis
Video Credit : Team Looopingspic.twitter.com/nyhkvN8ibb
Несколько позже пользователи Twitter опровергли информацию. По их словам, причиной паники стала поломка эскалатора, которая сопровождалась громким грохотом. «Эскалатор сломался с большим шумом. Никакой стрельбы! Так что без паники, все в порядке!», — написала в своем аккаунте Kriss Bruss. Ее слова подтвердило множество других пользователей. По данным Breaking News Global, никто не пострадал.