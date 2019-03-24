23 марта 2019

Очевидцы назвали причину паники в парижском Диснейленде. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 03:58
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Евросоюз, пожарная машина, евросоюз
На место происшествия были вызваны экстренные службыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Панику у посетителей Диснейленда в Париже вызвала поломка эскалатора. Стрельбы в парке развлечений не было. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Ранее, напомним, в СМИ появилась видеозапись, что посетители Диснейленда с криками выбегают из парка. Одной из версий случившегося была стрельба, на место происшествия была вызвана полиция и экстренные службы.

Несколько позже пользователи Twitter опровергли информацию. По их словам, причиной паники стала поломка эскалатора, которая сопровождалась громким грохотом. «Эскалатор сломался с большим шумом. Никакой стрельбы! Так что без паники, все в порядке!», — написала в своем аккаунте Kriss Bruss‏. Ее слова подтвердило множество других пользователей. По данным Breaking News Global‏, никто не пострадал.

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