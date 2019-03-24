Семенович ложится на обследование из-за смерти Началовой

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович намерена пройти медицинское обследование из-за смерти певицы Юлии Началовой. Об этом в эфире шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказал певец Николай Басков.
По словам вокалиста, после смерти Началовой Семенович осознала, какая большая нагрузка ложится на современных артистов. Певица решила лечь в больницу и пройти полное обследование у специалистов, пишет «Газета.ру». О своих планах Семенович рассказала Баскову в телефонном разговоре.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. PR-менеджер певицы Анна Исаева рассказала, что причиной смерти Началовой стало заражение крови, напоминает агентство Nation News. Исполнительница натерла ногу во время съемок, попыталась лечить рану самостоятельно, а когда решила обратиться за медицинской помощью, было уже поздно.