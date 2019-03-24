Житель Калининграда Олег Резанов по прозвищу «Повелитель холода» установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии. Экстремал был только в шортах и защитном шлеме.
«Прыжок был совершен утром в 10:00 и длился минуту. Температура воздуха составила -23 градуса Цельсия, на высоте около -30 градусов», — цитирует РИА «Новости» отчет федерации парашютного спорта Якутии. Сообщается, что Резанов прыгнул с высоты 4,1 тысячи метров. Это был первый прыжок «Повелителя холода» с парашютом, поэтому он совершал его с тандем-инструктором.
Олег Резанов является обладателем 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях, за что и получил свое прозвище. Для установления этого рекорда «Повелитель холода» ехал из Калининграда в Якутию через всю страну.