23 марта 2019

В Якутии мужчина в шортах прыгнул с парашютом в 30-градусный мороз. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 10:39
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., парашют, этажерка
Экстремал Резанов уже установил 11 мировых рекордовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Калининграда Олег Резанов по прозвищу «Повелитель холода» установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии. Экстремал был только в шортах и защитном шлеме.

«Прыжок был совершен утром в 10:00 и длился минуту. Температура воздуха составила -23 градуса Цельсия, на высоте около -30 градусов», — цитирует РИА «Новости» отчет федерации парашютного спорта Якутии. Сообщается, что Резанов прыгнул с высоты 4,1 тысячи метров. Это был первый прыжок «Повелителя холода» с парашютом, поэтому он совершал его с тандем-инструктором.

Олег Резанов является обладателем 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях, за что и получил свое прозвище. Для установления этого рекорда «Повелитель холода» ехал из Калининграда в Якутию через всю страну.

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