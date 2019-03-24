Пользователей соцсетей взбесила старшая дочь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига. Женщина, которая после ухода отца возглавляет парламент страны, назвала детей с инвалидностью «уродами» и предложила в воспитательных целях водить экскурсии в детдома.
Видео заявления, ранее сделанного дочерью Назарбаева, появилось на странице сообщества «Сталингулаг» в Twitter. «Я считаю, что нужно время от времени детей водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов», — заявила Дарига. Она объяснила, что это нужно делать в воспитательных целях. «Чтобы они видели, каков результат непродуманной, преждевременной половой жизни», — пояснила дочь Назарбаева. «И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пусть смотрят», — добавила Дарига. По ее мнению, это гораздо лучше поспособствует воспитанию подрастающего поколения, чем «десятки часов, потраченные на разговоры и лекции».
В комментариях к посту, пользователи обрушились дочь бывшего лидера Казахстана. «Отец вёл непродуманную половую жизнь. Результат налицо», — жестко язвила Надя Васильева. «Обыкновенный фашизм», — отметил пользователь Pogovorim. «Достаточно ее и показать. Дети вообще будут бояться заниматься сексом», — высказалась Tatamurcia о дочери Назарбаева. Но некоторые встали на защиту женщины, предположив, что под «уродами» Дарига могла подразумевать родителей, отказывающихся от детей. А пользователь Андрей Крук отметил, что дочь Назарбаева права. «Дети должны видеть, кто рождается у алкоголиков и наркоманов», — заявил он.