СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Эксперты допустили скорый визит Ким Чен Ына в Москву Фото: Petersnoopy/Flickr

В ближайшее время лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, посетит Россию. Такая вероятность существует на фоне провала диалога с американскими властями и 35-летия со дня визита Ким Ир Сена в СССР (дед нынешнего лидера КНДР).

После не самого успешного окончания переговоров с президентом США Дональдом Трампом, как пишет газета «Известия», Ким Чен Ын может захотеть продемонстрировать хорошие отношения с другой державой. Также возможный визит в Москву станет хорошей возможностью обсудить расширение торгово-экономического сотрудничества двух стран на фоне санкций против КНДР.

Более того, по словам собеседников издания, корейского лидера может подстегнуть к поездке годовщина визита его предшественника и деда в СССР. «Ким Чен Ын во многом копирует и внешний облик, и поведение основателя КНДР. И приезд в Россию в такую юбилейную дату придаст определенный символизм этому визиту», — предположил руководитель центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

В качестве одного из возможных сроков приезда Ына в РФ эксперты называют конец мая. Предположения о рабочей поездке лидера КНДР утверждает тот факт, что на прошлой неделе в Москву приезжал один из его помощников Ким Чхан Сон. Он отвечает за подготовку логистики перед зарубежными поездками.