Путину доложили об успехах налоговых изменений
Владимиру Путину рассказали, что бизнес успешно адаптировался к налоговым изменениям
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский президент Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егровым. В ходе общения с главой государства последний подчеркнул, что после изменения налогового законодательства, бизнес успешно применяет новые установки. В частности, более 25 тысяч компаний попали под амнистию.
«Первое: по этому году мы прошли все изменения, я считаю, очень неплохо, — те, которые у нас состоялись в том году, в частности, амнистия. <...> В этом году мы уже можем подвести предварительные результаты: у нас 25 тысяч компаний, по сути, попали под амнистию и воспользовались амнистией — это более 11 тысяч групп налогоплательщиков. <...> Успешно применяются изменения налогового законодательства, вступившие в силу в этом году», — озвучил Егровым в разговоре с президентом. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24».
Егоров также напомнило, что сейчас в России в отношении бизнеса применяется определенная стратегия — обеспечение бизнеса комфортными условиями. Кроме того, делается все, чтобы предпринимательство осуществлялось с минимальными барьерами.
Встреча президента с руководителем ФНС состоялась на фоне продолжающихся усилий правительства по улучшению бизнес-среды в стране. Ранее было отмечено снижение числа проверок компаний и упрощение ряда процедур для бизнеса, что способствовало росту числа предпринимателей и стимулировало развитие частного сектора, в том числе в рамках политики импортозамещения.
