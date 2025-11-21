Путину доложили об успехах налоговых изменений

«Первое: по этому году мы прошли все изменения, я считаю, очень неплохо, — те, которые у нас состоялись в том году, в частности, амнистия. <...> В этом году мы уже можем подвести предварительные результаты: у нас 25 тысяч компаний, по сути, попали под амнистию и воспользовались амнистией — это более 11 тысяч групп налогоплательщиков. <...> Успешно применяются изменения налогового законодательства, вступившие в силу в этом году», — озвучил Егровым в разговоре с президентом. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24».