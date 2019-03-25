Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

Порошенко укрепляет обороноспособность Украины, чтобы противостоять России Фото: официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при необходимости будет использовать против врагов смертоносное оружие. Угрозу украинский лидер опубликовал на своей странице в Facebook.

«Работники оборонной отрасли дали воинам в руки щит и меч, смертоносное оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», — пишет Порошенко. Президент в своем сообщении также обозначил, что агрессором для Украины является Россия, и заявил о намерении укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять РФ».

Ранее украинский президент сообщил, что передал военным в Хмельницкой области новейшие турецкие беспилотники и более 420 единиц вооружения и техники. Украинцев возмутило то, каким образом президент обновляет вооружение войск, напоминает агентство «Утро.ру». В частности, их не устроило, что Порошенко приписывает успехи перевооружения себе, несмотря на то что ведется оно на деньги граждан-налогоплательщиков.