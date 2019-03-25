Домохозяйкам и котам предсказали победу на губернаторских выборах

Домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра Усть-Илимска Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

На грядущих губернаторских выборах все чаще будут побеждать домохозяйки и молодые оппозиционеры, заявил «URA.RU» руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. А если бы российское законодательство позволяло выставлять на выборы котов, то побеждали бы даже они. Так Гращенков прокомментировал победу домохозяйки от ЛДПР на выборах мэра Усть-Илимска. Она набрала на 6,7% голосов больше, чем кандидат от «Единой России». Кандидат от КПРФ не участвовал в выборах, поскольку был отсеян избиркомом.

«Раньше власти отстраняли от выборов сильных конкурентов и подбирали удачных спарринг-партнеров, но сейчас это не работает. „Единая Россия“ на местах воспринимается как партия затхлых функционеров, и люди готовы голосовать за кого угодно, будь то домохозяйки или никому не известные оппозиционеры», — рассказал он «URA.RU».

Он напомнил примеры с прошедшими губернаторскими выборами в Хакасии и Владимирской области, где победили неопытные и малоизвестные в регионе оппозиционеры.

По его словам, к единому дню голосования в 2019 году, ситуация может только усугубиться. «К осени экономическое положение может ухудшиться. В этой ситуации лидировать на выборах будет даже кот, если его выдвинут на выборах. Коты милые, у них лапки, в нынешних условиях они будут восприниматься лучше представителей власти», — говорит Гращенков.