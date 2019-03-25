Родственники бывшего министра Улюкаева задолжали по ипотеке за элитное жилье

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 15:41
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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Родственницы Алексея Улюкаева оформили ипотеку на покупку офиса и элитной квартиры в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку

Родственники бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не могут расплатиться за ипотеку, которая была оформлена на покупку офиса и квартиры на юго-западе Москвы. Невестка экс-министра РФ Софико Кикнавелидзе и ее мать Дареджан взяли кредит на сумму 52 миллиона рублей.

«Банк требует недвижимость забрать и продать на публичных торгах», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что до 2017 года женщины исправно платили по кредиту.

Замоскворецкий суд Москвы в 2017 году признал экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, напоминает ИА FlashSiberia. Позднее бывший чиновник был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

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