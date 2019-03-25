Родственники бывшего министра Улюкаева задолжали по ипотеке за элитное жилье

Родственники бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не могут расплатиться за ипотеку, которая была оформлена на покупку офиса и квартиры на юго-западе Москвы. Невестка экс-министра РФ Софико Кикнавелидзе и ее мать Дареджан взяли кредит на сумму 52 миллиона рублей.
«Банк требует недвижимость забрать и продать на публичных торгах», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что до 2017 года женщины исправно платили по кредиту.
Замоскворецкий суд Москвы в 2017 году признал экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, напоминает ИА FlashSiberia. Позднее бывший чиновник был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.