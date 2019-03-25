Скабеева возглавила рейтинг самых затравленных российских медиаперсон

Российская телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг самых затравленных медиаперсон в Интернете. Согласно исследованию компании «Крибрум», за период с 15 по 21 марта из общего количества комментариев, посвященных телеведущей, 41% были негативными.
«Травлю спровоцировала пародия в немецком шоу Late Night Berlin, где высмеивалась манера общения Скабеевой с собеседниками», — объясняет RT. Кроме того, в YouTube разошелся фрагмент её спора с украинским политиком в эфире программы «60 минут», которые также повлекли негативные комментарии в адрес телеведущей.
На второй строчке рейтинга затравленных медиаперсон оказалась журналистка Маргарита Симоньян (35,1%). Далее идут Белла Рапопорт (32,1%), Аркадий Бабченко (28,4%), Владимир Соловьев (13,1%) и Ксения Собчак (12,4%). Замыкают десятку рейтинга Владимир Познер (8,6%), Алексей Венедиктов (8,3%), Юрий Дудь (4,7%) и Илья Варламов (3,2%).
Ранее исследовательская компания «Медиалогия» назвала самых цитируемых звезд России. Тогда первое место занял юморист Евгений Петросян (13 137 упоминаний), на второй строчке оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова (10 854 упоминания). Третью позицию рейтинга заняла экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко (10 471 упоминание).