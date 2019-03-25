24 марта 2019

Энергетики отсудили 170 млн рублей у экс-кандидата в свердловские губернаторы

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 17:22
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Клипарт , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Гайсину не придется платить крупный долг в одиночкуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области привлек уральского бизнесмена Малика Гайсина к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (УНТЭСК). Определение вынесено в рамках дела о банкротстве предприятия, которое тянется уже шесть лет.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в число кредиторов), кроме Гайсина, по долгам компании-банкрота будет расплачиваться бизнесмен Сергей Фролов, а также ряд других партнеров: Вера Нагимова, Наталья Гончарова, ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс» и ООО «Элитная спецодежда».

«Арбитражным судом установлен факт совершения бизнесменами и аффилированными с ними компаниями ряда сомнительных сделок, причинивших убытки ООО „УНТЭСК“», — отметили в «ЭнергосбыТ Плюс». В 2018 году по ходатайству энергосбытовой компании был наложен арест на денежные средства и имущество лиц, контролирующих должника, на сумму 171,4 млн рублей.

Бизнесмен Малик Гайсин раньше входил в список учредителей УНТЭСК. В начале марта 2019-го стало известно, что процедурой банкротства предприятия заинтересовалась прокуратура. Силовики возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» после того, как арбитражный управляющий во время конкурсного производства трудоустроил в компанию 25 сторожей.

Гайсин в 1990-е был одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году безуспешно участвовал в выборах губернатора Свердловской области.

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