Энергетики отсудили 170 млн рублей у экс-кандидата в свердловские губернаторы

Арбитражный суд Свердловской области привлек уральского бизнесмена Малика Гайсина к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (УНТЭСК). Определение вынесено в рамках дела о банкротстве предприятия, которое тянется уже шесть лет.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в число кредиторов), кроме Гайсина, по долгам компании-банкрота будет расплачиваться бизнесмен Сергей Фролов, а также ряд других партнеров: Вера Нагимова, Наталья Гончарова, ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс» и ООО «Элитная спецодежда».
«Арбитражным судом установлен факт совершения бизнесменами и аффилированными с ними компаниями ряда сомнительных сделок, причинивших убытки ООО „УНТЭСК“», — отметили в «ЭнергосбыТ Плюс». В 2018 году по ходатайству энергосбытовой компании был наложен арест на денежные средства и имущество лиц, контролирующих должника, на сумму 171,4 млн рублей.
Бизнесмен Малик Гайсин раньше входил в список учредителей УНТЭСК. В начале марта 2019-го стало известно, что процедурой банкротства предприятия заинтересовалась прокуратура. Силовики возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» после того, как арбитражный управляющий во время конкурсного производства трудоустроил в компанию 25 сторожей.
Гайсин в 1990-е был одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году безуспешно участвовал в выборах губернатора Свердловской области.