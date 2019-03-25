В Киеве предложили новый формат обмена пленными с Россией

В Киеве предложили произвести обмен пленными в Донбассе и обменяться заключенными с Россией. Предложение озвучила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
«Мы направили 16-е письмо представителю России в трехсторонней контактной группе [Борису] Грызлову с предложением 30 марта совершить освобождение заложников и политзаключенных», — передает слова Геращенко РИА «Новости». По ее словам, необходимо обменять 25 арестованных в России украинцев на 25 россиян и произвести обмен пленными в Донбассе по формуле «19 на 72», где 19 это число украинцев, за которых Киев готов освободить «72 сепаратиста».
Отмечается, что Киев пока не получил ответ на предложение. Ранее в Луганской народной республике подчеркивали, что хотят произвести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных», напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».
В декабре 2018 года представитель Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук предлагал России обменять 42 украинцев на 89 россиян.