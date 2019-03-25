Продюсер «Ласкового мая» готов заплатить пять млн рублей за избиение Шнурова

Андрей Разин просит мэра Москвы отреагировать на скандальные заявления Шнурова ФОТО: скрин с видео интервью Daily Storm в Youtube

Продюсер популярной в конце 1980-х группы «Ласковый май» Андрей Разин готов заплатить пять млн рублей тому, кто побьет музыканта Сергея Шнурова. По данным издания Dayli Storm, таким образом Разин отреагировал на скандальные заявления Шнурова о Москве.

«При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьет этому подонку рожу, я готов дать премию 5 млн рублей и защищать его в суде», — приводит издание слова Разина.

Продюсер «Ласкового мая» удивлен, почему жители Москвы терпят Шнурова, который сравнил столицу России с женским половым органом. Он негодует из-за молчания мэра Москвы Сергея Собянина, а также руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Шнуров во время ток-шоу «Зенит» на канале Z+ сравнил карту Москвы с женским половым органом. «Круглая, размазана и волосатая», — сказал Шнуров. По мнению музыканта, Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, мужской город с суровым характером.

Напомним, что Сергей Шнуров после заседания совета при комитете Госдумы по культуре предложил разогнать Министерство культуры. Шнуров уверен, что Россия может существовать и без Минкульта. «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать», — заявил он