Шнуров на слушаниях в Госдуме призвал разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры. По мнению музыканта, страна может существовать и без Минкульта.
«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать», — цитирует Шнурова «Московский комсомолец». Такое заявление артист сделал в Госдуме, где сегодня проходят слушания по законопроекту «О культуре».
Согласно концепции законопроекта, источником культуры является народ. В законе планируется прописать новый порядок, по которому будут увольняться и назначаться руководители культурных учреждений. Принятие решений будет основываться на рекомендациях профессиональных сообществ. На слушаниях присутствуют другие российские деятели культуры — музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, артист Эдгард Запашный, телеведущий Михаил Швыдкой и другие.
Напомним, ранее Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре.