Шнуров на слушаниях в Госдуме призвал разогнать Минкульт

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 16:41
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Презентация песни Сергея Шнурова для
Шнуров считает, что страна может обойтись и без этого ведомстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры. По мнению музыканта, страна может существовать и без Минкульта.

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать», — цитирует Шнурова «Московский комсомолец». Такое заявление артист сделал в Госдуме, где сегодня проходят слушания по законопроекту «О культуре».

Согласно концепции законопроекта, источником культуры является народ. В законе планируется прописать новый порядок, по которому будут увольняться и назначаться руководители культурных учреждений. Принятие решений будет основываться на рекомендациях профессиональных сообществ. На слушаниях присутствуют другие российские деятели культуры — музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, артист Эдгард Запашный, телеведущий Михаил Швыдкой и другие.

Напомним, ранее Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

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