«Почта России» повысит зарплаты сотням тысяч сотрудников

Зарплаты почтальонов за полтора года доведут «до рыночного уровня» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За полтора года руководство «Почты России» намерено довести «до рыночного уровня» зарплаты более, чем 200 тысячам сотрудников — операторов отделений связи и почтальонов. Об этом заявил генеральный директор ФГУП Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы федерального оператора почтовой связи, программа начнет действовать с 1 мая этого года и затронет на первом этапе 17 регионов, в которых уровень зарплаты наименьший. «Нами разработана программа, которая затронет 210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон — мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов, — приводит агентство RNS слова Подгузова. — Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей».

Нынешний директор ФГУП возглавляет «Почту России» с лета прошлого года. Ранее в Минкомсвязи сообщали, что зарплата нынешнего руководителя федерального оператора в разы ниже, чем у его предшественника — Дмитрия Страшнова.