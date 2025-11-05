Стало известно о массовой сдаче в плен под Красноармейском бойцов ВСУ

По данным Shot, солдаты ВСУ массово сдаются под Красноармейском Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под Красноармейском (украинское название Покровск) началась массовая сдача в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Все попытки [ВСУ] вырваться из котла ВС РФ [под Красноармейском] провалились», — говорится в сообщении. Его опубликовал Shot.

Согласно данным telegram-канала, основная концентрация блокированных сил противника наблюдается в восточной части Центрального района, а также на территории микрорайона Пригородный. На занятых территориях российские подразделения артиллерии, минометных расчетов и беспилотных летательных аппаратов осуществляют операции по зачистке.

Как отмечают авторы публикации, украинским подразделениям не удается выйти из окружения, так как за минувшие сутки было предпринято более десяти безуспешных попыток прорвать российскую оборону. Захваченные в плен военнослужащие утверждают, что командование оставило их без поддержки и прекратило поддерживать связь. Shot акцентирует внимание на том, что российские войска уверенно продвигаются в Покровске.