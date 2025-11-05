Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях
Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Владимир Путин поручил членам Совбеза тщательно изучить целесообразность ядерных испытаний. Про непосредственную подготовку к ним речь не шла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Речь шла о проработке вопроса целесообразности подготовки к ним», — подчеркнул Песков в разговоре с ТАСС.
Сегодня, 5 ноября, Путин провел очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям в ответ на аналогичные действия США. Путин напомнил о приверженности Москвы соблюдению Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но отметил, что Россия будет готова дать адекватный ответ в случае его нарушения США или другими государствами. Президент дал поручение Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям.
