Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

«Президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Речь шла о проработке вопроса целесообразности подготовки к ним», — подчеркнул Песков в разговоре с ТАСС.

Сегодня, 5 ноября, Путин провел очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям в ответ на аналогичные действия США. Путин напомнил о приверженности Москвы соблюдению Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но отметил, что Россия будет готова дать адекватный ответ в случае его нарушения США или другими государствами. Президент дал поручение Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям.