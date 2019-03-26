Разведка США узнала сроки принятия на вооружение смертоносного российского оружия

«Посейдон» несет ядерный заряд и разработан для подводных лодок Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Беспилотные комплексы «Посейдон» с атомной энергоустановкой поступят на вооружение российской армии не раньше 2027 года. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на национальную разведку.

«Речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть», — цитирует американское СМИ деловая газета «Взгляд». Аналогичного оружия в США нет. Москва, по данным разведки США, возлагает большие надежды на беспилотный подводный аппарат с атомным реактором и ядерным оружием. В Штатах уведены, что оружие РФ станет ответной мерой на случай, «если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР».

Комплекс «Посейдон» несет ядерный заряд и разработан для установки на подводные лодки. Президент России Владимир Путин говорил, что лодка-носитель будет спущена на воду весной этого года. Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись испытания оружия.

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что торпеда «Посейдона» опережает американские аналоги по скорости, а несколько таких комплексов способны уничтожить США в случае начала ядерной войны.