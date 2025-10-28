Более 8 000 рейсов в США задержаны из-за авиадиспетчеров
Министр транспорта США ссылается на катастрофическую нехватку авиадиспетчеров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Более 8000 рейсов в США задержаны из-за отсутствия авиадиспетчеров. Об этом сообщает международное новостное агентство.
«В воскресенье по всей территории США были задержаны более 8000 рейсов, поскольку отсутствие авиадиспетчеров продолжало срывать поездки, а приостановка работы федерального правительства достигла 26 дня. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в субботу Федеральное управление гражданской авиации столкнулось с проблемами с персоналом в 22 местах», — сообщает Reuters.
Даффи добавил, что задержек и отмен рейсов в ближайшие дни ожидается еще больше. Это связано с дополнительной нехваткой персонала.
Ранее сообщалось, что США могут столкнуться с многолетней задержкой в разработке новых ядерных вооружений из-за продолжающегося шатдауна правительства. По данным телеканала CNN, большая часть сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) отправлена в неоплачиваемые отпуска.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.