Курганцы пожаловались, что ООО «Транспортная компания» сократило количество рейсов в поселок Теплый Стан с 22 до четырех в день. Это произошло из-за плохого состояния дороги, сообщил депутат городской думы Артем Исламов, который разбирался в ситуации.
«Для растущего поселка, в котором расположено более 500 домов, четыре автобуса в день — крайне недостаточно», — отмечает Исламов на своей странице во «ВКонтакте». Он подчеркивает, что, согласно договору, ООО «Транспортная компания», директором которого является Кутепова Наталья Ивановна, обязано обеспечить регулярность выполнения рейсов на закрепленных маршрутах не менее 85%. «Причиной сокращения количества автобусных рейсов в поселок послужило состояние автомобильной дороги, ведущей от шоссе Тюнина к Теплому Стану. Но, согласно договору, такое объяснение не может являться причиной для невыполнения обязательств», — пишет депутат.
Также Исламов добавил, что отправил запросы в МКУ «Транспортное управление» и департамент развития городского хозяйства города Кургана. «ДРГХ планирует проведение профилирования проблемной дороги, как только установится устойчивая положительная температура воздуха», — сообщил депутат.
В пресс-службе администрации города «URA.RU» пообещали уточнить ситуацию и сообщить подробности позже.