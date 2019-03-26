Зауралец всю зиму прожил без воды из-за перемерзшего водопровода

Житель села Мокроусово Курганской области с осени 2018 года жил без водопроводной воды. Его дом был подключен к системе центрального водоснабжения трубой, проходящей рядом с теплотрассой. Из-за отключения теплоснабжения водопроводная вода замерзла, рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Собственником водопроводной сети является администрация Мокроусовского района, но на момент перемерзания сеть была в аренде у индивидуального предпринимателя Владимира Гекова. Зауралец обращался с претензиями и к чиновникам, и к бизнесмену, однако это не принесло результата. «Предприниматель объявил, что не станет безвозмездно устранять аварию. Администрация района потребовала от гражданина повторного подключения к действующему водопроводу с оплатой, предусмотренной расчетом», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Пока стороны выясняли, кто должен устранить аварию, поменялась организация, обслуживающая водопровод. Внутрипоселковые разводящие сети передали муниципальному «Водоканалу», который также не спешил восстанавливать водоснабжение. Дело дошло до суда, который признал бездействие предпринимателя и «Водоканала» незаконным.
В соответствии с решением, размещенном на официальном сайте Мокроусовского районного суда, «Водоканал» обязан снабдить дом зауральца круглосуточной холодной питьевой водой от центрального водопровода в течение месяца. Финансирование работ возложено на администрацию района. Чиновников также обязали провести работы по предотвращению повторного замерзания водопровода.