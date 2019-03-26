Свердловский арбитражный суд запросил в Федеральной службе по финансовому мониторингу данные о денежных операциях областного депутата-банкрота Ильи Гаффнера. Под анализ попадет информация, собранная за девять лет — с 2009 по 2018 годы. На предыдущие проверки Заксобрания, которые не выявили никаких нарушений, арбитраж решил не обращать внимания.
В определении суд ссылается на доводы Арбитражного суда Уральского округа. Тот, возобновляя банкротство депутата, указывал на свидетельства о том, что Гаффнер «опосредованно, в том числе через общество „Лувр-Екатеринбург“, „Бейнак Девелопмент Лимитед“, владеет значительными имущественными активами». Также Свердловский арбитраж напомнил о решении Ленинского районного суда от 2012 года, из которого следует, что Гаффнер «занимал денежные средства в значительном размере».
«Россельхозбанк» полагает необходимым исследовать поступления денежных сумм, а также основания получения указанных сумм должником, — говорится в определении суда. — Доводы должника о том, что Гаффнер И.В. проходил соответствующие проверки при избрании на должность депутата Законодательного собрания Свердловской области, однако нарушений выявлено не было, не подтверждаются материалами дела и носят предположительный характер».
Банкротное дело Ильи Гаффнера, прославившегося советом «надо меньше питаться», тянется с 2016 года. «Россельхозбанк» требует с депутата 160 миллионов рублей, но за все это время удалось собрать лишь около 530 тысяч рублей.
В 2018 году Свердловский арбитраж принял решение о прекращении конкурсного производства в отношении депутата. Но в кассационной инстанции «Россельхозбанк» добился возобновления процесса. После этого у суда появились вопросы и к Заксобранию.