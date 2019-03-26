Ректором Уральского лестеха назначен чиновник из ХМАО

В Уральский государственный лесотехнический университет назначен новый исполняющий обязанности ректора. Им стал бывший главный лесничий Югры, первый заместитель директора югорского департамента недропользования Евгений Платонов, сообщили «URA.RU» в вузе.
«Из Москвы вчера поступил приказ о назначении Платонова, но мы пока его не видели. Не знаем, когда он приедет и выйдет на работу. Дата представления его коллективу тоже не назначена», — сообщили «URA.RU» в лесотехническом университете.
До Платонова вуз возглавлял Андрей Мехренцев, так же с приставкой и. о. Постоянного ректора в университете нет давно.
Ранее «URA.RU» сообщало, что югорский чиновник Платонов ушел в отставку и что он будет назначен в лесотехнический университет. Последний рабочий день Платонова в ХМАО был 6 февраля.