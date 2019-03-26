Ректором Уральского лестеха назначен чиновник из ХМАО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 12:15
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Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., платонов евгений
Новый ректор пока не появлялся в вузеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Уральский государственный лесотехнический университет назначен новый исполняющий обязанности ректора. Им стал бывший главный лесничий Югры, первый заместитель директора югорского департамента недропользования Евгений Платонов, сообщили «URA.RU» в вузе.

«Из Москвы вчера поступил приказ о назначении Платонова, но мы пока его не видели. Не знаем, когда он приедет и выйдет на работу. Дата представления его коллективу тоже не назначена», — сообщили «URA.RU» в лесотехническом университете.

До Платонова вуз возглавлял Андрей Мехренцев, так же с приставкой и. о. Постоянного ректора в университете нет давно.

Ранее «URA.RU» сообщало, что югорский чиновник Платонов ушел в отставку и что он будет назначен в лесотехнический университет. Последний рабочий день Платонова в ХМАО был 6 февраля.

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