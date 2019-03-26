Артюхов жестко отчитал ямальских мэров

Артюхов раскритиковал работу своих подчиненых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов жестко отчитал нескольких мэров за срывы в реализации программы благоустройства и жалобы населения в соцсетях на некачественную уборку снега. Тема была затронута на прошедшем в Салехарде совете глав, передает корреспондент «URA.RU».

Самый жесткий разговор ждал главу Ноябрьска Алексея Романова. Губернатор подчеркнул, что в СМИ и социальных сетях прочел множество жалоб на некачественную уборку снега в городе. Романов попытался объяснить, что это связанно с превышением нормы осадков минувшей зимой и сокращением финансирования. Но это объяснение не устроило губернатора. «Это работа вашей команды, которая не справилась с задачей. У нас проблемы с осадками ежегодно и в каждом населенном пункте. В остальных городах и поселках такого количества обращений в связи с фактической неуборкой не было. Не надо мне говорить говорить о том, что мы вам 600 тысяч недодали и это причина того, что весь город не убирается и скорая помощь не может добраться на вызов. Это работа администрации. Все что было необходимо — вам выделили. Нужна была только организация работы», — резко пресек мэра Дмитрий Артюхов.

У губернатора появились вопросы и к главе Пуровского района Андрею Нестеруку, где в прошлом году возникли проблемы со вводом объектов в некоторых отдаленных поселках. На претензии Нестерук заявил, что опасений у него нет, все торги будут проведены в срок и объекты будут построены. «В прошлом году вы то же самое мне говорили в течение лета, и вы вместе с Ноябрьском — два муниципалитета, которые нам все сорвали. Надеюсь, в этом году для вас не станет новостью, что у вас есть отдаленные поселки. Основная часть денег на это была перечислена еще в конце прошлого года», — высказался губернатор.

К мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу возникли претензии по работе в поселке Коротчаево, который считается отдаленным районом города. «Каждую неделю вы должны быть в Коротчаево, следить за ходом благоустройства и встречаться с жителями. Когда мне пишут, что приезд власти в поселок — это чуть ли не праздник, значит, плохо администрация отрабатывает с жителями поселка», — сказал Артюхов.

Это уже не первый раз, когда губернатор выстраивает свою работу, изучая комментарии и жалобы жителей в социальных сетях. Ранее «URA.RU» рассказывало, что губернатор превратил свои соцсети в новые инструменты работы с населением, которые во многом заменили личные приемы и официальные письма.