Сектанты ищут деньги, чтобы засудить главу МВД Югры

Глава МВД ХМАО Василий Романица может избежать иска, если сектанты не найдут денег на госпошлину Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Лидер движения «живых человеков» Антон Булгаков объявил в Сети сбор средств на подачу иска, ответчиками по которому выступают глава УМВД по Сургуту Александр Ерохов и начальник окружного Главка Василий Романица. Об этом Булгаков написал на своей странице в соцсети.

Деньги Булгаков решил собирать во время прямого эфира на Youtube. «Будем разговаривать на любые темы, принимать звонки и собирать средства на госпошлину по иску о возврате имущества из незаконного владения законному владельцу, то есть мне. Исковое заявление принято с нарушениями. Необходимо оплатить госпошлину 6560 рублей», — написал активист.

Получить комментарий в сургутском городском суде и полиции ХМАО пока не удалось. Как ранее сообщало «URA.RU», Булгаков уверяет, что еще осенью 2018 года в ходе обысков у него были изъяты шесть ноутбуков, сотовые телефоны, диктофоны, компакт-диски, банковские карты и медный шлем — все это активист оценил в 336 тыс. рублей.

Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, в их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Отметим, Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда.