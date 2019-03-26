СМИ нашли у тещи главы Ростеха квартиру за два миллиарда рублей и доходные предприятия

Теща главы Ростеха Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова живет в квартире в центре Москвы за два миллиарда рублей и владеет компаниями по вложению в ценные бумаги, производству деревянных конструкций, оптовой торговле рудами, топливом и металлом и управлению недвижимости. Доходные предприятия и элитную недвижимость Рукавишниковой нашли журналисты «Собеседника».
«В Ростехе предположение, что Рукавишникова — теща Чемезова, отрицать не стали. Лишь попросили уточнить, откуда нам это известно, но от подробного рассказа отказались», — сообщает издание.
Как выяснили журналисты, Рукавишникова стала владеть рядом предприятий после знакомства ее дочери с Чемезовым. Уточняется, что большинство из них — партнеры и подрядчики госкорпорации. Согласно итогам расследования, теща главы Ростеха владеет также четырьмя автомобилями общей стоимостью более 40 млн рублей.
Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» нашел у Сергея Чемезова квартиру за пять млрд рублей. Отмечается, что недвижимость оформлена на супругу Чемезова — Екатерину Игнатову, годовой доход которой, как отмечает телеканал 360, равен 850 млн рублей. Жилье занимает два этажа площадью 1434 квадратных метра. В декларации о доходах Игнатовой эта недвижимость указана как два нежилых помещения по 700 квадратных метров.