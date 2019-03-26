В ООН посчитали убытки от санкций против России

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 21:37
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Экономика европейских стран терпит большие убытки, чем российскаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«Крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским», — цитирует спецдокладчика РИА «Новости». Также Идрисс Джазаири подчеркнул, что проблемы в отношениях между Россией и Европой можно решить с помощью конструктивного диалога, уточняет RT.

Ранее Минэкономразвития РФ подсчитали размер ущерба от антироссийских санкций, напоминает телеканал 360. Из-за санкций 62 стран к концу прошлого года Россия потеряла почти 387 млрд рублей. Более половины этой суммы российская экономика потеряла от санкций Евросоюза.

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