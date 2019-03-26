В ООН посчитали убытки от санкций против России

Экономика европейских стран терпит большие убытки, чем российская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«Крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским», — цитирует спецдокладчика РИА «Новости». Также Идрисс Джазаири подчеркнул, что проблемы в отношениях между Россией и Европой можно решить с помощью конструктивного диалога, уточняет RT.

Ранее Минэкономразвития РФ подсчитали размер ущерба от антироссийских санкций, напоминает телеканал 360. Из-за санкций 62 стран к концу прошлого года Россия потеряла почти 387 млрд рублей. Более половины этой суммы российская экономика потеряла от санкций Евросоюза.