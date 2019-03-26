Инсайдер: глава Екатеринбурга показательно уволит подчиненного за плохую уборку города

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 21:28
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Глава готов к радикальным мерамФото: Анна Майорова
новость из сюжета
Новая власть в Екатеринбурге

Контрольный объезд города главой Екатеринбурга Александром Высокинским в воскресенье, 31 марта, закончится радикальным кадровым решением. Как утверждает источник в окружении мэра, тот намерен определить худший по качеству уборки район и на этом основании освободить с должности заместителя главы райадминистрации по благоустройству.

«Глав районов трогать пока не будут — они получили срок, чтобы оправдать свое существование. Поэтому начнут с заместителей: поучительно для всех, очевидная предпосылка к увольнению руководителя района», — объяснил стратегию источник в аппарате главы города.

Маршрут воскресной поездки в мэрии еще не сформирован, уточнили в горадминистрации. В плане объезд всего города, но маршрут полностью согласовывает глава. В мэрии пока не знают о планах главы уволить подчиненного. «Глава запланировал контрольный объезд всех семи районов. Все остальное мы с вами, узнаем в ходе объезда», — объяснил пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов.

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