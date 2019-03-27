26 марта 2019

Отказавшийся от алкоголя Панин начал делать «уколы красоты». ВИДЕО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 05:13
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Уколы ботокса помогли актеру избавиться от морщинФото: Алексей Панин, Instagram

Известный своими скандальными выходками Алексей Панин решил резко изменить свою жизнь. Актер «завязал» со спиртным, начал посещать спортзал и косметолога, который ставит ему, в числе прочих процедур, уколы ботокса.

По словам самого Панина, на такой шаг его толкнуло желание оставаться в профессии. «Я — артист, и мы торгуем своим лицом, как бы грубо это ни звучало», — приводит слова Панина портал «Дни.ру».

Перемены в облике артиста первыми заметили коллеги, встретившие Панина на похоронах Владимира Этуша. Сергей Маковецкий, который поинтересовался, в чем причина, поддержал коллегу.

Также Панин заверил всех, что больше не прикасается к алкоголю. Актер заявил, что все его ошибки остались в прошлом, передает «Царьград».

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