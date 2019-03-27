26 марта 2019
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Текслер согласует с Кремлем, как выдвигаться в губернаторы. В Челябинске обсуждать этот вопрос отказались

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 12:21
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проконсультируется с Кремлем по своему участию в выборахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Заксобрание Челябинской области сняло с рассмотрения поправки в закон о выборах губернатора, которые разрешали бы баллотироваться самовыдвиженцам. Это сделано по просьбе врио главы региона Алексея Текслера, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«Алексей Текслер летит в Москву. В четверг в администрации президента будет вести консультации о выборах. Он намерен согласовать позицию с Кремлем — баллотироваться самовыдвиженцем или от „Единой России“», — добавил собеседник. Получить комментарии депутатов ЗСО не удалось, поскольку в эти минуты идет заседание.

Алексей Текслер 27 марта вылетел в Москву. Там он будет работать два дня. В пятницу врио губернатора участвует в Красноярском экономическом форуме.

Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU» во время объезда Челябинска о том, как он будет баллотироваться на выборах, Алексей Текслер сказал: «Пока рано об этом говорить». Вероятно, решение будет принято в четверг.

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