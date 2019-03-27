Заксобрание Челябинской области сняло с рассмотрения поправки в закон о выборах губернатора, которые разрешали бы баллотироваться самовыдвиженцам. Это сделано по просьбе врио главы региона Алексея Текслера, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.
«Алексей Текслер летит в Москву. В четверг в администрации президента будет вести консультации о выборах. Он намерен согласовать позицию с Кремлем — баллотироваться самовыдвиженцем или от „Единой России“», — добавил собеседник. Получить комментарии депутатов ЗСО не удалось, поскольку в эти минуты идет заседание.
Алексей Текслер 27 марта вылетел в Москву. Там он будет работать два дня. В пятницу врио губернатора участвует в Красноярском экономическом форуме.
Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU» во время объезда Челябинска о том, как он будет баллотироваться на выборах, Алексей Текслер сказал: «Пока рано об этом говорить». Вероятно, решение будет принято в четверг.