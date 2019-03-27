Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 27 марта вылетает в Москву. Его ждут в администрации президента. По информации «URA.RU», у главы региона запланирована также серия других встреч и мероприятий до конца недели.
«В четверг Текслер едет в администрацию президента. Он доложит о выполнении поручения с расселением жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске и в целом о ситуации в области», — сообщил источник в правительстве области. Собеседник также не исключил, что врио губернатора представит также итоги аудита структуры правительства области, который проводил его бывший сослуживец — замглавы департамента корпоративного управления «Россетей» Виктор Мамин, работающий в Челябинске.
В пятницу Алексей Текслер будет участвовать в Красноярском экономическом форуме, главной темой которого станет конкурентоспособность, а спикерами будут вице-премьер Дмитрий Козак, руководители крупнейших корпораций, федеральные министры, в том числе его бывший шеф, министр энергетики РФ Александр Новак, а также другие губернаторы. В прошлом году в числе спикеров был и сам Текслер, он докладывал об участии государства в цифровизации энергетики.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил, что его руководителя ждет серия встреч и мероприятий федерального уровня.
Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта после отставки Бориса Дубровского, вызванной претензиями силовиков и низким рейтингом. Новый глава региона после первого же объезда Челябинска поставил мэрии «двойку» и дал время на исправление. 26 марта он посетил Магнитогорск, где жители пострадавшего от взрыва дома обвинили власти в неисполнении обязательств. Врио губернатор обещал вникнуть в вопрос и решить его.