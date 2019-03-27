Суд пересмотрел решение об аресте вице-губернатора Зауралья

Роман Ванюков останется под арестом еще на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Арест для бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова продлен еще на два месяца — до 28 мая. Решение об этом принял Курганский городской суд, передает корреспондент «URA.RU».

«Срок ареста для Ванюкова Романа Александровича продлить на два месяца. <…> Ходатайство следователя о продлении ареста является обоснованным», — заявил судья Владимир Максимов. Он согласился с позицией следствия, что основания по избранию меры пресечения для Ванюкова не изменились: экс-чиновник может скрыться от следствия и мешать расследованию уголовного дела, оказав воздействие на родственников и других участников дела. Бывший вице-губернатор, как считает следователь, тщательно конспирировал свою деятельность и до ареста пытался уничтожить улики. Он до сих пор отказывается от дачи показаний и участия в экспертизах. Кроме того, появились новые эпизоды со взятками оперативные материалы по Ванюкову из ФСБ.

Ванюков, в свою очередь, просил смягчить для него меру пресечения и отпустить из СИЗО под домашний арест. Адвокаты экс-чиновника поддержали это ходатайство, заявив, что с момента возбуждения уголовного дела прошло достаточно времени для завершения расследования. Скрыться он не сможет, поскольку паспорт и загранпаспорт у подозреваемого изъяты, утверждают они. Кроме того, по мнению защитников, доказательств того, что Ванюков может оказать давление на кого-либо, суду не представлено.

Бывшего замгубернатора Зауралья, отвечавшего за сферу строительства и ЖКХ, задержали в конце ноября, через две недели после отставки, и заключили под стражу. Экс-чиновника подозревают в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Позже в деле Ванюкова появились новые эпизоды со взятками от бизнесменов. 24 января Курганский городской суд продлил заключение под стражу на два месяца — до 28 марта. Экс-чиновник при этом просил смягчить для него меру пресечения и отпустить под домашний арест.