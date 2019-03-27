Артюхов на тайной встрече с мэрами обсудил массовые сокращения чиновников

Оптимизация, объявленная губернатором Артюховым, добралась до муниципальных чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале продумывают, как оптимизировать работу муниципальных и районных администраций. Свои предложения руководители высказали губернатору Ямала Дмитрию Артюхову на прошедшем накануне совете глав. Обсуждение этого вопроса проходило за закрытыми дверями. Деталями этой беседы с «URA.RU» поделились участники встречи из регионального правительства.

Инсайдеры рассказали, что оптимизация и сокращение штата чиновников сейчас прорабатывается в районах, где нет крупных городов. Власти рассматривают варианты ликвидации сельских администраций с передачей их полномочий в райцентры. Ранее стало известно, что такая работа уже проводится в Тазовском районе. Инсайдеры добавляют, что аналогичная оптимизация обсуждается в Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском и Ямальском районах.

«Количество чиновников, которых предполагается сократить, пока посчитать сложно. И пока многие на уровне обсуждений. Как именно произойдет оптимизация, пока не решено, но она однозначно неизбежна. Пройти она должна поэтапно до 2022-го без резких действий», — поделились собеседники агентства.

В поселке Тазовский местная власть восприняла эти изменения негативно. Сельские депутаты собрались на внеочередное заседание и уже отвергли эту идею, ссылаясь на ее необработанность. Однако инсайдеры предполагают, что чиновники пока просто не разобрались в сути реформы. «В любом случае подобные оптимизации будут проходить через процедуру общественных слушаний и решение будет приниматься совместно с населением», — говорят инсайдеры.

Официально в правительстве Ямала возможную оптимизацию пока не прокомментировали.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов еще в прошлом году во время своего ежегодного отчета заявил, что чиновничий аппарат на Ямале слишком раздут и нуждается в оптимизации. Процесс он начал с региональных ведомств.