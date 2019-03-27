Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий

Совет Федерации одобрил закон о дополнительной индексации пенсий. Ежемесячные выплаты для пенсионеров будут проиндексированы дважды.
Согласно документу, сначала выплаты доведут до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в каждом отдельном регионе, а затем пройдет дополнительная индексация пенсий. Кроме того, будет произведен перерасчет ежемесячных выплат, которые пенсионеры должны были получать с начала текущего года. «Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, „которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году“», — уточняет RT.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации. Следующим шагом будет подписание закона президентом России Владимиром Путиным. И затем, спустя 10 дней после опубликования подписанного документа, закон вступит в силу.
Таким образом, прогнозы «URA.RU» о том, что весной миллионы россиян удивит их пенсия, подтвердились. Власти реализовывают указ Путина, обозначенный им в ходе послания Федеральному собранию.