Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 14:08
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Виды Новоуральска, Свердловская область, пенсионерка, старушка, бабушка, художник, иконописец, женщина в возрасте
Для пенсионеров произведут перерасчет ежемесячных выплатФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Совет Федерации одобрил закон о дополнительной индексации пенсий. Ежемесячные выплаты для пенсионеров будут проиндексированы дважды.

Согласно документу, сначала выплаты доведут до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в каждом отдельном регионе, а затем пройдет дополнительная индексация пенсий. Кроме того, будет произведен перерасчет ежемесячных выплат, которые пенсионеры должны были получать с начала текущего года. «Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, „которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году“», — уточняет RT.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации. Следующим шагом будет подписание закона президентом России Владимиром Путиным. И затем, спустя 10 дней после опубликования подписанного документа, закон вступит в силу.

Таким образом, прогнозы «URA.RU» о том, что весной миллионы россиян удивит их пенсия, подтвердились. Власти реализовывают указ Путина, обозначенный им в ходе послания Федеральному собранию.

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