В России размер пенсии превысит прожиточный минимум

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Закон предусматривает перерасчет пенсий по новым правилам с 1 января.
«Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация. Материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации», — пишет РИА «Новости».
Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.
Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин потребовал пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года. Это будет сделано для того, чтобы доплатить россиянам деньги, которые они недополучили при индексации. В связи с распоряжением главы государства был создан законопроект «О государственной социальной помощи». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, перерасчет доплат к пенсиям коснется 12% неработающих пожилых людей. На эти цели в 2019 году будет направлено 18,8 млрд рублей. По данным ИА FlashSiberia, в этом году пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут.