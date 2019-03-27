Песков ответил на все вопросы по аресту Абызова

У Кремля не может быть позиции по задержанию экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В противном случае, по мнению Пескова, это будет попыткой влиять на следственные органы.
«Здесь важна позиция следственных органов, — заявил пресс-секретарь российского лидера. — Существуют определенные подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально».
Отвечая на вопрос, не ломают ли силовые органы стратегию уменьшения их давления на бизнес, Песков заметил, что «мы не видели материалов дела».
Обсуждали ли арест бывшего чиновника президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев (экс-начальник Абызова), Дмитрий Песков не знает: первые лица страны общаются несколько раз в день, конкретно об этой теме разговора ему неизвестно.
Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Его подозревают в афере на четыре миллиарда рублей в сфере энергетики. Экс-министру предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Ожидается, что 27 марта пройдет суд по избранию меры пресечения Абызову.