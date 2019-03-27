Медведев назвал Зауралье одним из самых сложных регионов России

Курганская область вошла в число регионов с наиболее сложным экономическим положением, для которых председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил разработать комплекс мер по ускоренному развитию. Подробности заседания в российском правительстве сообщает РБК.
«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — сказал Медведев.
Он поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля разработать дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию этих регионов. «Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», — сказал Медведев.
При этом глава правительства подчеркнул, что не имеет в виду очередные денежные трансферты от правительства, хотя и не исключает такой возможности. В числе мер он назвал возможность получения грантов, создание в субъектах РФ территорий опережающего развития и особых экономических зон. Также он предложил за каждым проблемным регионом закрепить куратора из правительства.